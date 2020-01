Gazprom-Aktie: Gibt es wieder Hoffnung?

Die Verantwortlichen bei Gazprom blicken alle positiv in die Zukunft. Trotz der vergangenen Kursverluste scheint sich die Stimmung nicht verschlechtert zu haben. Sie rechnen für das schon begonnene Jahr mit einer Umsatzsteigerung, dazu kommt noch der voraussichtliche Gastransport in die wichtigen Märkte China, Westeuropa und Türkei in Höhe von rund 237 Milliarden Kubikmetern. Im Gegensatz zum letzten Jahr wäre das eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung