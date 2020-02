Gazprom Aktie: Gewinne, Gewinne, Gewinne

Gazprom hat anders als so viele andere Unternehmen am Mittwoch massive Gewinne eingefahren. An sich ist das nicht erstaunlich: Die Aussichten sind glänzend. Das Kursziel liegt bei deutlich mehr als 7 Euro. Dennoch: Die China- und Corona-Virus-Krise hätte hier für reichlich Stoff sorgen können. Gazprom ist stärker.

Endlich: Der starke Trend

Gazprom hat einzig das Problem, dass der Erdgaspreis relativ niedrig ist.



