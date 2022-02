Gazprom-Aktie: Gewaltige Kurssprünge!

Die Gazprom-Aktie zeigt derzeit Kursschwankungen in einer Höhe wie selten zuvor in ihrer Geschichte. Nachdem die Aktie des russischen Gasriesen gestern um rund 26 Prozent kollabierte, ist sie heute Vormittag mit knapp 15 Prozent im Plus. Was steckt hinter diesen gewaltigen Kurssprüngen.

Erklärungen für das Auf und Ab

Die Antwort ist eindeutig: Die Russland-Ukraine-Krise. Gestern unterzeichnete der russische Präsident Putin ein Dekret zur ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung