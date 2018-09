Gazprom Aktie: Die Gasnachfrage wird weiter ansteigen

2017 musste Gazprom trotz 7,1% höherem Umsatz einen Gewinnrückgang von 25% hinnehmen. Im 1. Halbjahr 2018 konnte der Konzern diesen Trend umkehren. Der Umsatz stieg um 23,7% auf 3,9 Bio RUB. Der Gewinn wuchs sogar um 65% auf 631 Mrd RUB. Gazprom verfolgt zahlreiche Projekte, die auch in Zukunft Einnahmen in die Kassen des Staatskonzerns spülen werden. So hat der Bau ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.