Gazprom-Aktie: Das Gas fließt weiter!

Der Sprecher von Gazprom sagte, dass Gazprom auf Wunsch europäischer Verbraucher regelmäßig russisches Gas für den Transit durch die Ukraine verschiffen wird. Demnach sollten am gestrigen Sonntag 109,5 Millionen Kubikmeter Erdgas fließen. Allerdings wurden Gaspipelines in sechs Regionen offenbar durch Kämpfe in der Ukraine beschädigt. Infolgedessen seien Hunderttausende Menschen von der Gasversorgung abgeschnitten, zitierte die ukrainische Agentur Unian den Betreiber des ...



