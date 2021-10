Gazprom-Aktie: Ganz gewaltig!

Gazprom ist aktuell zweifelsohne einer der ganz bedeutenden und großen Titel an den Finanzmärkten. Die Aktie wurde am Donnerstag gleich in ganz großem Stil gehandelt – sowohl in Deutschland als auch beispielsweise in London. Dabei rutschte der Kurs um gut 2 % abwärts. Dies führen Analysten auf die Diskussionen um den Gaspreis zurück.

Gibt es Ärger?

Die Ausgangslage ist derzeit allerdings auch durch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung