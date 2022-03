Gazprom-Aktie: Für immer ein Pennystock?

Die Gazprom-Aktie ist bereits seit einigen Tagen nicht mehr an deutschen Börsen handelbar. An der Londoner Börse wechselten die Aktien des russischen Gaskonzerns am vergangenen Donnerstag als einem der letzten Handelsplätze die Besitzer. Doch das nur noch auf Pennystock-Niveau. Laut dem zuletzt gemeldeten Kurs kostete ein Anteilsschein von Gazprom nur noch 58 Cent. Wird es an europäischen Börsen jemals wieder einen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



