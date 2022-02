Gazprom-Aktie: Extrem!

Gazprom ist mit hoher Sicherheit die Aktie der Stunde – wenn es um Trading geht. Wird der russische Gaskonzern an den Börsen nun wieder ein eminentes Comeback nach oben erleben? Es gibt einige Anzeichen dafür und dagegen. Am Freitag konnte der Titel immerhin ein Plus von 3,33 % erzielen. Zudem soll das Unternehmen noch immer Gas nach Europa liefern!

Gazprom: Zocken!

Das Unternehmen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung