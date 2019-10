Gazprom Aktie: Etwas überkauft – ABER!

Gazprom Aktie | ISIN:US3682872078 | WKN:903276

Betrachtet man den Rsi und Stochastik Oszillator, so sind diese nun in die überkaufte Zone eingedrungen. Deshalb ist von dieser Seite in den nächsten Tagen auch mit kurzfristigen Verkaufssignalen zu rechnen. Aber die Gesamtsituation stellt sich als sehr bullisch dar. Die 100-Tage-Linie hat den Aktienkurs exzellent gestützt und nach Norden befördert.



