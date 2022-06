Gazprom-Aktie: Es wird knapp!

Liebe Leser, in der letzten Woche berichteten unsere Autoren, wie es derzeit um die Gazprom-Aktie steht. Ihre Analysen in der Zusammenfassung: Der Stand! Zwar geht es derzeit bergauf mit dem Kurs der Gazprom-Aktie, aber gehandelt wird der Wert ausschließlich in Russland. Die Entwicklung! Auch sonst gibt es keine guten Nachrichten, denn es könnte weiteren europäischen Ländern ein Gaslieferstop drohen und… Hier weiterlesen