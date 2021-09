Gazprom-Aktie: Es läuft!

Bei Gazprom scheint derzeit so ziemlich alles rund zu laufen. Nachdem der russische Staatskonzern endlich die Fertigstellung der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 absegnen lassen konnte, überzeugt er nun auch mit den Zahlen für das erste Halbjahr 2021. Im Vergleich zum Vorjahr ging es in so ziemlich jeder Beziehung steil aufwärts.

So konnten die Umsätze von umgerechnet rund 34 Milliarden Euro auf nun ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung