Gazprom Aktie: Es hilft alles nichts!

Die Verantwortlichen bei Gazprom blicken aller Widrigkeiten zum Trotz positiv in die Zukunft. Das Unternehmen rechnet auch im laufenden Jahr mit steigenden Umsätzen und sieht in politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen rund um den Globus kein allzu großes Problem. Allerdings ist es Gazprom bisher offensichtlich nicht gelungen, die eigenen Anleger von einer guten Entwicklung in den kommenden Monaten zu überzeugen.

