Gazprom-Aktie: Es geht weiter!

Allein in den vergangenen sieben Handelstagen ist die Gazprom-Aktie von rund 6,70 Euro auf mittlerweile 7,43 Euro angestiegen. Dabei notierte der Wert noch vor einigen Monaten an der 5 Euro-Marke. Die Aussichten auf höhere Gaspreise, die Fertigstellung von Nord Stream 2 sowie erste Gas-Lieferungen durch diese neue Pipeline noch in 2021 stützt die Kauflaune der Anleger.

Charttechnisch zudem ist die Gazprom-Aktie recht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung