Gazprom-Aktie: Erstmal im Plus!

Die Gazprom-Aktie konnte gestern zum ersten Mal wieder für einige Stunden an der Moskauer Börse gehandelt werden. Am Ende des halben Handelstages ging die Aktie des russischen Gasmonopolisten mit einem Plus von rund 13 Prozent aus dem Handel. Deutsche Anleger waren am Handelsgeschehen wohl kaum beteiligt, da so gut wie kein Broker den Handel an der Moskauer Börse ermöglicht und die ...



