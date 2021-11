Gazprom-Aktie: Erstaunliches Kursziel!

Nach ihrem kleinen Einbruch in der vergangenen Woche hat sich die Aktie von Gazprom wieder stabilisiert. Zum Handelsbeginn am Dienstagmorgen lagen die Papiere des russischen Energieriesen sogar leicht im Plus bei 8,23 Euro. Mit einem minimalen Abschlag von 0,8 Prozent beendete die Gazprom-Aktie den Tag im Xetra-Handel letztlich bei 8,04 Euro. Gut möglich, dass die Anteilsscheine ihr aktuelles Monatsminus von rund ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



