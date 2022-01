Gazprom-Aktie: Endlich etwas Hoffnung?

Mithilfe der Chartanalyse lassen sich in der Regel Über- als auch Untertreibungen an den Märkten erkennen. So auch in der Gazprom-Aktie. Ein Maßstab kann der prozentuale Abstand zwischen dem Kurs an sich und der 200-Tage-Linie darstellen. Eine Messung dieses Abstands prozentual ist einfach.

Vergleicht der Analyst sodann diese prozentualen Abstände mit Werten aus der Vergangenheit, können Rückschlüsse auf die Marktverfassung gegeben werden.



