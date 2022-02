Gazprom:-Aktie: Eine wilde Achterbahnfahrt

Der russische Angriff auf die Ukraine führte am Donnerstag zu einem massiven Abverkauf der Gazprom-Aktie. An der Börse in Moskau verlor der Titel zeitweise 50 Prozent seines Werts und auch die in Deutschland gehandelten ADRs ermäßigten sich im Tief bis auf 3,70 Euro. Von hier aus vollzogen die Bullen einen Wiederanstieg. Heute gelingt es ihnen, weiter in das Gap einzudringen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



