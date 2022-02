Gazprom-Aktie: Die EU und Gazprom

Ist die EU so extrem abhängig von Gazprom? Die Marktmacht von Gazprom in Europa ist das Ergebnis eines Monopols. Die russische Gesetzgebung schreibt vor, dass nur Gazprom die für den Export verwendeten Pipelines betreiben darf. Das Unternehmen ist seit Jahrzehnten der größte Lieferant der Europäischen Union. Ungefähr 43 Prozent des in der EU verbrauchten Erdgases kommt aus Russland. Nach Angaben des ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung