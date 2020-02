Gazprom Aktie: Den Dividendenknaller übersehen sooo viele….

Die Börsen sind am Donnerstag nicht warm mit Gazprom geworden. Die Aktie wird zum Dividendenknaller, hatten wir an dieser Stelle bereits angekündigt. Dies wird jedoch aktuell seit 1,5 Tagen übersehen. Denn der Wert hat die Marke von 6,75 Euro erreicht, gab indes im Morgenhandel am Donnerstag wieder etwas nach und stellte sich auf 6,66 Euro ein. Das ist eine entscheidende Marke.

