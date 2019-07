Gazprom Aktie: Dividende voraus – jetzt wird es brisant

Gazprom Aktie: Abkassieren

In wenigen Stunden, am 17. Juli, hat die Aktie von Gazprom einen wichtigen Status erreicht. Dann würde der Wert „ex Dividende“ gehandelt. Die Dividende beträgt 46 Cent „brutto“ pro Aktie und ist damit gut 7 % vom aktuellen Aktienkurs wert. Insofern wird es für Investoren jetzt eng und interessant. Wer am 16. Juli abends die Aktie (bzw. die „ADR“) ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung