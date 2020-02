Gazprom Aktie: Details zur kommenden HV!

Bei Gazprom gibt es inzwischen Details zur diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung (HV). Ich weise darauf hin, dass ich bei Gazprom investiert bin. Und zwar soll die HV laut Angaben von Gazprom am 26. Juni in St. Petersburg stattfinden. Dies habe das Board of Directors des Unternehmens beschlossen. Teilnahmeberechtigt soll sein, wer in Gazproms Register der Aktionäre am Ende des Geschäftstages 1. Juni ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung