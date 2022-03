Gazprom-Aktie: Daran wird man sich gewöhnen müssen!

Gestern verging ein weiterer Tag, an dem die Gazprom-Aktie dem Handel fernblieb, woran sich auch heute nichts ändern wird. Die russische Zentralbank ließ in den Nachtstunden mitteilen, dass die Märkte für Aktien am Dienstag erneut geschlossen bleiben. Dabei wird sich nicht einmal mehr die Mühe gemacht, noch Gründe dafür zu nennen.

Damit bleiben auch die Kurse von Gazprom weiter eingefroren.



