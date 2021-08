Gazprom-Aktie: Corona oder aufwärts?

Die Rohölpreise starten mit Abschlägen in die neue Börsenwoche. Die Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus weltweit in Verbindung mit einer gewissen Impfmüdigkeit in den USA als auch Europa drückt die Stimmung. Die hohe Zahl an Ungeimpften lässt eine “Herdenimmunität” in den kommenden Monaten sehr fraglich erscheinen.

So besteht nach Ansicht von Experten das Risiko, dass sich weitere Corona-Mutationen entwickeln, die gegen die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



