Gazprom-Aktie: Business as usual!

Wer sich derzeit die Schlagzeilen rund um den russischen Energieriesen Gazprom zu Gemüte führt, könnte einen kleinen Schreck bekommen. Medienberichten zufolge ist es in einer Aufbereitungsanlage in Sibirien zu einem Brand gekommen und die Folgen davon sind auch in Europa zu spüren.

Dort hat das Ganze die Liefermenge an Gas zum Teil deutlich reduziert. Das Portal „Energate Messenger“ berichtet von einer Reduzierung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung