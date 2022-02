Gazprom-Aktie: Bald nicht mehr an der Börse?

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine ist ein komplettes Desaster für die Aktionäre von Gazprom. Der Wert ist drastisch eingebrochen. Käufer hingegen, die hier ein vermeintliches Schnäppchen machen wollen, könnten noch ein böses Erwachen erleben.

So will die EU die Refinanzierung von russischen Staatsunternehmen in der EU verhindern – der Handel dieser Aktien soll in der EU eingestellt werden. Wie es die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung