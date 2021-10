Gazprom-Aktie: Im Aufwärtstrend!

Liebe Leser,

letzte Woche berichteten unsere Autoren, wie es derzeit um die Gazprom-Aktie. bestellt ist. Hier ihr Fazit:

Der Stand! Gazprom profitiert derzeit von den steigenden Gaspreisen. Doch es werden auch Vorwürfe an das Unternehmen laut. Die Entwicklung! Vor dem Hintergrund der steigenden Gaspreise gibt es Vorwürfe an das Unternehmen, dass die Gaslieferungen nach Europa absichtlich knapp gehalten werden, um so die Preise hoch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!