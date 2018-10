Gazprom-Aktie: Der Aufwärtsmarsch geht weiter!

Gazprom marschiert weiter nach oben. Der Wert konnte am Montag zwar nur leicht um fast 1 % zulegen. Dennoch werden die Aussichten noch einmal besser, so die Meinung der Chartanalysten. Der Titel konnte ausgehend von 3,70 Euro schon in den vergangenen Tagen weiter nach oben klettern und hat dabei mehr als 20 % an Boden gutgemacht. Charttechnisch betrachtet sieht es nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.