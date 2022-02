Gazprom:-Aktie: Auf und ab im Spiegel der Ukrainekrise

Neue Sorgen über eine mögliche russische Invasion in der Ukraine haben den Kurs der Gazprom-Aktie am Donnerstag und Freitag wieder unter Druck gebracht. Der Kurs fiel unter den 50-Tagedurchschnitt bei 7,66 Euro zurück und beendete den Handel am Freitag auf dem Niveau von 7,41 Euro. Ob die Verluste in der neuen Woche weitergehen oder nicht dürfte, dürfte mehr von der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung