Gazprom Aktie: Auf dem absteigenden Ast?

Die Anleger von Gazprom scheint derzeit der Mut zu verlassen. So waren in den vergangenen Tagen vorwiegend fallende Kurse zu beobachten, woran sich auch am Donnerstag nichts änderte, als die Aktie des Versorgers sich um knapp 1,7 Prozent gen Süden bewegte. Ganz überraschend ist das nicht, denn aktuell sprechen gleich mehrere Faktoren gegen die Gazprom Aktie.

Gefahr von Ost und West!

Zum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung