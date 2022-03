Gazprom-Aktie: Anders als die anderen!

Die Aktie von Gazprom steht am Handelsplatz Frankfurt seit Monatsanfang festgefroren bei einem Kurs von 2,51 Euro. Der Grund: Die Anteilsscheine des russischen Energiekonzerns sind weiterhin vom Handel ausgesetzt. Was geschehen wird, sollte sich daran etwas ändern, kann niemand seriös voraussagen. Da ist die Prognose, dass Gazprom seinen wichtigen Kunden Deutschland trotz völkerrechtswidrigem Einmarsch ins Nachbarland so schnell nicht verlieren wird, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



