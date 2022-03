Gazprom-Aktie: Alles wie gewohnt!

Der Krieg in der Ukraine hat die ganze Welt auf den Kopf gestellt und noch immer ist nicht absehbar, welche Folgen der Konflikt langfristig haben wird. Lediglich an einer Stelle herrscht schon fast skurrile Normalität: die Gaslieferungen von Gazprom durch die Ukraine nach Europa erfolgen wie gehabt und in unverändertem Umfang.

Auch zu Beginn der neuen Woche wurden wieder Liefermengen von 109,5 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung