Gazprom-Aktie: Alles nur ein Strohfeuer?

Die Anleger scheinen hoffnungsvoll gestimmt zu sein für die Gazprom-Aktie. Der kräftige Kursverfall bis knapp unter 5 Euro am Montag – vor allem nachbörslich – wurde sehr zügig am Dienstag wieder aufgefangen.

Sowohl die Verkaufspanik am Montag als auch die Erholung am Dienstag erfolgten unter recht hohen Umsätzen. Der tiefe Absturz könnte sich so als Marktbereinigung darstellen. Allerdings bleibt ein Risiko bestehen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung