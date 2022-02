Gazprom-Aktie: Alles nicht so schlimm?

Nachdem der Kurs der Gazprom-Aktie gestern Vormittag regelrecht in den Keller rauschte, setzte die Aktie des russischen Gasriesen am Nachmittag zu einer veritablen Rallye an und konnte zumindest einen Teil ihrer vormittäglichen Verluste kompensieren. Auch heute im frühen Morgenhandel ist die Gazprom-Aktie im Plus. Kommt jetzt alles doch nicht so schlimm wie gedacht?

Vorerst keine direkten Sanktionen

Schwer zu sagen, denn der Ukraine-Krieg



