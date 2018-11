Gazprom-Aktie: Ärgerlicher Rücksetzer – aber eine neue Chance!

Gazprom hat unter dem tendenziell fallenden Ölpreis (nicht dem Preis, den Sie derzeit an den Tankstellen zahlen) gelitten. Es kam am Donnerstag zu einem Abschlag von 1 %. Damit sind die Aussichten auf einen weitergehenden Ausbruch nach oben indes nicht schlechter geworden. Denn der Kurs befindet sich unverändert im charttechnischen Aufwärtstrend. Allerdings ist dem mittelfristigen Ausbruch in den vergangenen vier Wochen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.