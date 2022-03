Gazprom-Aktie: Aber!

Gazprom hat noch keinen neuen Aktienkurs. Das Unternehmen wird derzeit an der Börse in Moskau noch oder wieder gehandelt. Dennoch wird es schwierig, daraus einen Aktienkurs bei uns in Deutschland oder an westeuropäischen Börsen abzuleiten. Die Diskussion hält an. Welcher Kurs ist angemessen?

Leerverkäufe bei Gazprom sind verboten

Die Kurse, die nun an den Märkten entstehen, sind in einem bestimmten Sinne nicht echt.



