Gazit-Globe: DAS sind mal Neuigkeiten!

Für die Aktie Gazit-Globe wird an der heimatlichen Börse OTC US am 10.11.2019, 16:56 Uhr, ein Kurs von 9.64 USD geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Gazit-Globe einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Gazit-Globe jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gazit-Globe liegt bei einem Wert von 57,63. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "" (KGV von 90,46) unter dem Durschschnitt (ca. 36 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Gazit-Globe damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Dividende: Gazit-Globe schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,67 % und somit 0,45 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 4,21 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung "Hold".

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Gazit-Globe derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 8,33 USD, womit der Kurs der Aktie (9,82 USD) um +17,89 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 9,55 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +2,83 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".