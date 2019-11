Gazit-Globe: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Für die Aktie Gazit-Globe stehen per 08.11.2019, 04:00 Uhr 9.64 USD an der Heimatbörse OTC US zu Buche.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Gazit-Globe auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Gazit-Globe ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt () aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 58,15 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 36 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 90,79 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Technische Analyse: Die Gazit-Globe ist mit einem Kurs von 10 USD inzwischen +4,82 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Hold". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Buy", da die Distanz zum GD200 sich auf +20,19 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Buy" ein.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Gazit-Globe weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,66 % aus. Diese Rendite ist nur leicht höher als der Branchendurchschnitt ("") von 4,21 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,44 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.