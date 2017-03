Gavin Rossdale will den Lover seiner Ex Gwen Stefani nicht sehen

Hamburg (ots) - Anderthalb Jahre nach dem Ehe-Aus weint RockstarGavin Rossdale (51) seiner Ex, Sängerin Gwen Stefani (47), immer nochhinterher. "In meinem Herzen klafft eine offene Wunde", sagte er imInterview mit GALA (Ausgabe 11/17, ab heute im Handel). "Ich hatte 20schöne Jahre mit einer Frau, die ich von ganzem Herzen geliebt habe.Ich ging danach durch die schlimmste Krise meines Lebens und drohtedaran zu zerbrechen." Während Gwen Stefani sich wenige Monate nachder Trennung in Country-Sänger Blake Shelton verliebte, ist ihr Ex"noch nicht bereit für eine neue Liebe". Es gebe auch "keineBerührungspunkte" zwischen Gwen, Blake und ihm, versichert Rossdale."Wir sind keine Patchwork-Familie, die zusammen rumhängt, sich zuGrillpartys einlädt und all so ein Quatsch. Ich bin Blake noch niebegegnet und auch nicht sonderlich scharf darauf."Pressekontakt:GALAPR / KommunikationTheda HarmsGruner + Jahr GmbH & Co KGTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: harms.theda@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell