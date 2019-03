Gauselmann Gruppe beteiligt sich an den Spielbanken Mainz, Trier und Bad Ems

Finanztrends Video zu



Espelkamp (ots) - Die familiengeführte, ostwestfälische GauselmannGruppe aus Espelkamp (NRW) baut ihr Engagement im Bereich Spielbankenweiter aus: Mit der Gauselmann Spielbanken Beteiligungs GmbHbeteiligt sie sich an der Spielbank Mainz GmbH & Co. KG sowie andessen Komplementärin, der Spielbank Mainz Beteiligungs GmbH. WeitereGesellschafter sind die Spielbank Bad Neuenahr GmbH & Co. KG sowiedie Novomatic Spielbanken Holding Deutschland GmbH & Co. KG.In den Spielbanken Mainz, Trier und Bad Ems sind insgesamt rund150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Die Lizenz für denBetrieb der Spielbanken läuft bis zum 31. März 2027 und kann einmaligum bis zu fünf Jahre verlängert werden. Neben den drei genanntenSpielbank-Standorten gibt es in Rheinland-Pfalz noch drei weitereSpielbankstandorte, die nicht zu der Beteiligung zählen."Die Entscheidung der Gauselmann Gruppe, sich auch im Bereich derSpielbanken zu engagieren, hat sich als richtig erwiesen. Unsereinzwischen drei Spielbanken in Sachsen-Anhalt sind die modernsten inganz Deutschland und entsprechend erfolgreich. Auch unser Engagementbei der Spielbank Berlin, an der wir beteiligt sind, wirkt sich sehrpositiv aus. Wir freuen uns, dass wir mit den erworbenen Anteilen anden Spielbanken Mainz, Trier und Bad Ems diesen erfolgreichen Wegweitergehen können", so Paul Gauselmann, Gründer undVorstandsvorsitzender der Gauselmann Gruppe.Über die Gauselmann Gruppe:Die Gauselmann Gruppe - gegründet 1957 - ist einFamilienunternehmen aus dem ostwestfälischen Espelkamp mit weltweitrund 13.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einem gesamtenGeschäftsvolumen von über 3,5 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2018.Mit immer neuen Spielideen und innovativer Technologie begeistern"Die SPIELEmacher" Millionen Kundinnen und Kunden in aller Welt. DieMERKUR Sonne ist das Markenzeichen der Gauselmann Gruppe, sie stehtfür gute Unterhaltung und die besten SPIELE der Welt, immer imgesetzlichen Rahmen.Bei Rückfragen:Mario Hoffmeister M.A., Leiter KommunikationTel.: 05772 / 49-281; Fax: -289E-Mail: MHoffmeister@gauselmann.deMobil: 0171 / 9745712Gauselmann im Internet: www.gauselmann.de oder -.comOriginal-Content von: Gauselmann Gruppe, übermittelt durch news aktuell