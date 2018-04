Gaumen hoch - QVC setzt beim Food-Portfolio auf innovative Startups (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Die Startup-Initiative QVC NEXT des digitalen HandelsunternehmensQVC wurde von den ersten vier Gründern überzeugt: Foodist,Dankebitte, HNYMEE und SMUUS erhalten Zugang zum reichweitenstarkenVertriebsnetzwerk des Versandhändlers. Die vier Startups, alle ausdem Food-Segment, überzeugten mit ihren Innovationsprodukten undhohem Potential in einem wichtigen Wachstumsmarkt.QVC arbeitet im Food-Bereich bereits mit großenSüßwaren-Herstellern wie Lambertz oder Lindt zusammen - hatallerdings auch viele Produkte von mittelständischen Unternehmen imSortiment. Mit Foodist, Dankebitte, HNYMEE und SMUUS baut dasHandelsunternehmen sein Food-Portfolio nun weiter aus. "Mit demerlesenen Feinschmecker-Angebot von Foodist, dem 'personalisiertenBrot' von Dankebitte, nachhaltigem Honig von HNYMEE und den kreativenBrotaufstrichen von SMUUS haben wir einen spannenden Mix an neuenProdukten für unser Sortiment gefunden", erklärt Ronald Käding, VicePresident Merchandising bei QVC Deutschland. "Die Konzepte derGründer sind überzeugend. Zudem bringen sie wunderbare Geschichtenfür ein einzigartiges Shoppingerlebnis bei QVC mit."Die Gründerinnen und Gründer profitieren bei der Kooperation vomlangjährigen Vertriebs-Know-how des digitalen Handelsunternehmenssowie von dem Konzept eines plattformübergreifendenEinkaufserlebnisses: Auf allen drei TV-Sendern, im Onlineshop QVC.de,in den Apps sowie auf den Social-Media-Plattformen werden dieProdukte mit emotionalen, informativen und unterhaltsamen Inhaltenverknüpft und via Storytelling und Bewegtbild vermarktet. Sowohl über41 Millionen erreichte TV-Haushalte in Deutschland und Österreich alsauch rund 122 Millionen Visits im Webshop sprechen dabei für ein sehrhohes Vertriebspotential.Food - wichtiger WachstumsmarktDarüber hinaus verzeichnet die Food-Branche konstanteWachstumsraten und bietet dadurch allen Beteiligten erheblichePotentiale. "Das Food-Segment ist einer der letzten Milliardenmärkte,der hierzulande den Wandlungsprozess von Offline zu Online noch nichtvollzogen hat", sagt Käding. "In anderen Bereichen, wie Elektronikoder Fashion ist diese Transformation bereits größtenteils erfolgt.Diese Lücke wollen wir nutzen." Daher ist QVC auch Sponsor desdiesjährigen Food Innovation Camp, das am 2. Juli in Hamburgstattfindet.QVC NEXT - gesucht, gefundenDas Team von QVC NEXT hat Foodist, SMUUS und HNYMEE beim FoodInnovation Camp im Juli 2017 beziehungsweise beim Startups@ReeperbahnPitch im September vergangenen Jahres in Hamburg kennengelernt.Dankebitte hat sich über die Homepage beworben. Ihreaußergewöhnlichen Ideen, die einzigartigen Gründerstorys sowie dieersten Erfolge in der Vermarktung waren für das Einkaufsteamausschlaggebend, um eine Kooperation einzugehen. Foodist ist daserste der vier Food-Startups, das im April on air geht und durch dieStartup-Initiative QVC NEXT gescouted wurde.Die StartupsFoodist - die TrendsetterSeit seiner Gründung im Jahr 2012 überrascht das Hamburger StartupFoodist seine Kunden mit Gourmet-Lebensmitteln undSuperfood-Produkten aus der ganzen Welt. Die Besonderheit des jungenUnternehmens ist die große Nähe zu erlesenen Delikatess-Manufakturen.Angefangen bei schwedischen Pfefferkuchen über Granola Müsli-Riegelaus New York bis hin zu veganen Keksen aus Brandenburg - Kundenkönnen eine Vielzahl ausgesuchter Delikatessen entdecken und onlinebestellen.> Foodist geht am 10. April erstmals bei QVC on air.Dankebitte - individuelles Brot für jedermannDas junge Startup aus Köln wurde im Jahr 2014 gegründet und bietetin seinem Online-Shop individuelle Brotbackmischungen für Endkundenund die Gastronomie an, darunter auch Ideen für Brötchen, Baguettes,Pizzateige, Burger-Buns oder glutenfreies und veganes Gebäck. DieProdukte werden ausschließlich mit natürlichen Zutaten auskontrollierter Herkunft hergestellt, auf chemische Zusätze,Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker wird komplettverzichtet. Seit Juli 2015 tragen sie das europäische und dasdeutsche Biosiegel.> Der erste TV-Auftritt für Dankebitte ist für den 15. Maigeplant.HNYMEE - die BienenschützerHNYMEE wurde Ende 2016 von vier Freunden gegründet. Das Startupbietet 100 Prozent naturbelassenen Honig von kleinen regionalenImkern an und setzt sich mit dem Vertrieb seiner Produkte für denBienenschutz ein. Von jedem verkauften Glas gehen 20 Cent an dasProjekt BienenBlütenReich des Netzwerks "Blühende Landschaft". Damittragen HNYMEE und alle Liebhaber dieses Honigs dazu bei, altelandwirtschaftliche Flächen wieder in Blühflächen zu verwandeln, umBienen und anderen Insekten mehr Nahrungsquellen zu eröffnen.> HNYMEE soll im zweiten Quartal 2018 bei QVC gelauncht werden.SMUUS - die Weiterentwickler der MarmeladeDas Hamburger Startup SMUUS beschreibt seine Produkte als"Smoothies fürs Brot." Als Mischung aus Früchten, Gemüse und Gewürzenist der Aufstrich nicht nur für das Brot gedacht, sondern auch zumDippen und Würzen von diversen Gerichten. Angefangen beiSalat-Dressings über Asia-Gerichte bis hin zu selbst gemachtenEistees. Mit ungewöhnlichen Geschmackskombinationen aus Kirsche,Paprika und Chili oder Gurke, Minze und Ananas revolutionierte dieGründerin Negin Pakravesh das Aufstrich-Segment.> Die Einführung von SMUUS ins Sortiment ist ebenfalls für daszweite Quartal 2018 geplant.Über QVC NEXTQVC steht für Innovationskraft und die Freude am Entdecken. Seitseiner Gründung vor mehr als 20 Jahren sucht das digitaleHandelsunternehmen daher nach innovativen Produkten, die Kundenbegeistern. So setzt QVC Trends und erschließt neue Märkte. Mit QVCNEXT wird dieses Erfolgsrezept auf die nächste Ebene geführt. Denndie Plattform sucht und fördert außergewöhnliche Startups undunterstützt die Gründerinnen und Gründer dabei, ihreProduktinnovationen groß und bekannt zu machen. Mit der langjährigenErfahrung von QVC. Mit der umfassenden Expertise in den BereichenProduktentwicklung, Marketing und Vertrieb. Und mit dem Zugang zu deneigenen Kanälen, über die die Produkte mit Storytelling für Millionenvon Menschen erlebbar gemacht werden.Weitere Informationen: http://qvcnext.qvc.de/Über QVCQVC verbindet die Freude am Entdecken mit der Kraft vonBeziehungen und übertrifft dadurch stets die Erwartungen seinerKunden. Jeden Tag nimmt QVC Millionen Shoppingbegeisterte in neunLändern mit auf eine Entdeckungsreise durch ein sich stetig änderndesSortiment, bestehend aus bekannten Marken und innovativen neuenProdukten - aus den Bereichen Home und Fashion, Beauty, Elektronikund Schmuck. Dabei treffen Kunden auf interessante Persönlichkeiten,begeisternde Geschichten und einen ausgezeichneten Kundenservice. Das1986 in West Chester, Pennsylvania (USA), gegründete Unternehmen QVCInc. hat über 17.000 Mitarbeiter mit Standorten in den USA, Japan,Deutschland, Großbritannien, Italien, Frankreich und - im Rahmeneines Joint Ventures - in China. Weltweit begeistert QVC Kunden auf14 Fernsehkanälen, die rund 370 Millionen Haushalte erreichen, sechsInternetauftritten und 220 Social-Media-Präsenzen.Weitere Informationen: http://corporate.qvc.com,http://unternehmen.qvc.de, http://presse.qvc.deQVC ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der QurateRetail Group (NASDAQ: QRTEA, QRTEB). Die Qurate Retail Group glaubtan eine dritte Dimension des Shoppings ("a third way to shop'') - diesich vom Einzelhandel oder vom reinen vom Bestellen getriebenenE-Commerce abhebt - für Kunden, die sich einzigartigeShoppingerlebnisse wünschen. Die Qurate Retail Group ist laut"Internet Retailer'' die Nr. 1 im Video-Commerce, die Nr. 3 imE-Commerce in Nordamerika sowie die Nr. 3 im Mobile Commerce in denUSA. QVC, Q, und das Q Ribbon Logo sind registrierte Marken der ERMarks, Inc.Weitere Informationen zur Qurate Retail Group:http://www.qurateretailgroup.com/Webshop: http://QVC.deBlog: http://QVCBeauty.deYoutube: http://youtube.com/user/QVCDeutschlandFacebook: http://facebook.com/meinQVC und http://facebook.com/QVCNEXTTwitter: http://twitter.com/WirsindQVC und http://twitter.com/qvcnextInstagram: http://instagram.com/qvcbeautydeutschland undhttp://instagram.com/qvcdeutschlandPressekontakt:QVC Handel S.à r.l & Co. KGKatrin LangeTel.: 0211/3007-5893Katrin_Lange@qvc.comOriginal-Content von: QVC Deutschland, übermittelt durch news aktuell