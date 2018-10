Berlin (ots) - Zur "unteilbar"-Demonstration in Berlin erklärt derAfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland: "Extremismus,Diskriminierung, Fahnenverbote und offener Antisemitismus - das waralles auf der 'unteilbar'-Demonstration zu finden. Besonders absurdwar die Tatsache, dass die Deutschlandflagge unerwünscht war: Wer dieFarben der Revolution von 1848 bewusst ablehnt, lehnt letztendlichauch den Geist der Demokratie und der Freiheit ab.Die Bezeichnung 'unteilbar' für diese Demonstration ist blankerHohn. Die Demonstration ist spalterisch, extremistisch undantisemitisch gewesen, doch der Aufschrei bei Politik und Medienbleibt noch immer aus.Ganz anders in Chemnitz. Als dort eine Handvoll Extremistenausgemacht wurden, sahen Medien und Politiker der Altparteien dieDemokratie und die Zivilgesellschaft bereits am Abgrund. Fakenews vonHetzjagden, Hass und Gewalt machten tagelang die Runde. Einescheinheilige Debatte um das Bürgertum, das sich angeblich mitExtremisten mische, wurde von Merkel und anderen geführt. Deutlicherkann diese Schieflage und die Verlogenheit der linkenMainstream-Politiker nicht mehr zutage treten. Die'unteilbar'-Demonstration und das Schweigen über den Antisemitismusder Linken beweist, wie sehr Medien und Altparteien mit zweierlei Maßmessen."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecher der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestagchristian.lueth@afdbundestag.deTel.: 030 227 57225Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell