Gauland sieht nach CDU-Entscheidung gute Chancen für AfD

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - AfD-Chef Alexander Gauland reagiert erleichtert auf die Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur CDU-Vorsitzenden. "Frau Kramp-Karrenbauer ist die Fortsetzung von Merkel mit anderen Mitteln. Sie hat die Flüchtlingspolitik mitgetragen und wird sie nicht korrigieren", sagte Gauland den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" (Samstagsausgaben).

Das Ergebnis überrasche ihn nicht. "Dass es knapp werden würde, haben alle vorher gesagt. Auch ein knapper Sieg von Merz wäre möglich gewesen", so Gauland weiter. Der frühere langjährige CDU-Politiker räumte ein, dass sich seine ehemalige Partei auf dem Hamburger Parteitag lebendiger zeige als in den vergangenen Jahren. "Für viele Delegierte mag das eine neue Erfahrung sein. Aber früher war die CDU auch schon einmal so", sagte der AfD-Chef. "Nur unter Merkel ist nicht mehr diskutiert, sondern alternativlos exekutiert worden", so Gauland weiter.

Foto: über dts Nachrichtenagentur