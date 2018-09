Hamburg (ots) -Der AfD-Chef Alexander Gauland konkretisiert, wie er sich eine"Revolution" mit Blick auf die Medien vorstellt. Er hege da"keinerlei Gewaltfantasien", sagt Gauland der Wochenzeitung DIE ZEIT.Man müsse sich das eher so vorstellen wie bei der BILD-Zeitung: "Erstist da eine Chefredaktion, die fordert 'Refugees welcome!'." DieseChefredaktion würde dann, wenn es "den Leuten reicht", einfach "vonder Stimmung weggeschwemmt und durch eine andere ersetzt" werden. Somüsse man sich die von ihm erwünschte "Vertreibung" vonMerkel-Unterstützern aus den Medien vorstellen, sagt Gauland.Pressekontakt:Den kompletten ZEIT-Text dieser Meldung senden wir Ihnen fürZitierungen gerne zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIEZEIT Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen (Tel.:040/3280-237, E-Mail: presse@zeit.de). Diese Presse-Vorabmeldungfinden Sie auch unter www.zeit.de/vorabmeldungen.Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell