Gauland hält sich Kandidatur für AfD-Parteiführung offen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Fraktionsvorsitzende der AfD, Alexander Gauland, hält sich eine Kandidatur für die Parteiführung offen. Er habe es am heutigen Abend nicht vor, wisse aber, dass die Parteitage der AfD meist eine Eigendynamik entwickelten, sagte Gauland am Donnerstag in Berlin. Zuvor hatten Medien berichtet, dass Gauland eine Kandidatur des Berliner AfD-Landes- und Fraktionschefs Georg Pazderski nicht unterstützt, sondern einen Kandidaten aus den neuen Bundesländern vorzieht.

Der AfD-Parteitag wird am 2. und 3. Dezember in Hannover stattfinden.

