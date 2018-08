Gauland: Zurückweisungen an den Grenzen statt Rückführungsabkommen

Berlin (ots) - Zur Ankündigung der Bundesregierung, dass sie mitGriechenland eine Einigung über ein Rückführungsabkommen fürAsylbewerber erzielt habe, teilt der Vorsitzende der AfD-Fraktion imDeutschen Bundestag, Alexander Gauland, mit:"Rechtszeitig zum Landtagswahlkampf in Bayern kündigt dieBundesregierung ein Rückführungsabkommen mit Griechenland fürAsylbewerber an, die über die deutsch-österreichische Grenzeeinreisen wollen. Dabei wissen wir doch spätestens seit dem Abkommenmit Spanien, dass von diesen Regelungen kaum illegale Einwandererbetroffen sein werden.Diese medienwirksam präsentierten Rückführungsabkommen sind derdurchschaubare Versuch der Bundesregierung, vor der Wahl in Bayernden Eindruck zu vermitteln, dass endlich etwas gegen die andauerndeFlüchtlingskrise getan werde. Doch das Gegenteil ist der Fall, wiedie Ankündigung von Innenminister Horst Seehofer zeigt, Deutschlandwerde 50 illegale Einwanderer von Bord des privaten HilfsschiffsAquarius aufnehmen.Zudem werden die Abkommen dazu führen, dass Asylbewerber eskünftig vermeiden werden, sich überhaupt irgendwo registrieren zulassen, bevor sie es nicht nach Deutschland geschafft haben. Dadurchwird sich die Flüchtlingskrise in Deutschland eher noch verschärfen.Erst wenn endlich wieder ausnahmslos alle Asylbewerber, die übereinen sicheren Drittstaat einreisen, an der deutschen Grenzezurückgewiesen werden, kann die Bundesregierung die Flüchtlingskriseunter Kontrolle bringen."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecherder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel.: 030 22757225Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell