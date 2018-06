Gauland: Wir treiben Seehofer erfolgreich vor uns her

Berlin (ots) - Zur Debatte um Seehofers "Masterplan Migration"erklärt der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland:"Dass es die Debatte um Masterpläne in der Migrationspolitiküberhaupt gibt, ist der AfD zu verdanken. Seehofer würde niemals denKonflikt mit der Kanzlerin in dieser Art und Weise suchen, säßen wirihm nicht im Nacken. Er hätte selbst nie Grenzsicherung undAnkerzentren für sich entdeckt, wenn die AfD nicht so dramatischerstarkt wäre.Meine Ankündigung am Wahlabend, dass wir sie jagen werden, zeigtschon jetzt große Wirkung. Seehofer muss sich jetzt gegen dieKanzlerin durchsetzen, ansonsten bleibt er das, was er in Bayernschon immer war: Ein Bettvorleger des Kanzleramtes."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecher der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestagchristian.lueth@afdbundestag.deTel.: 030 227 57224Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell