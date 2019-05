Gauland: Wir sind die Freiheitspartei!

Berlin (ots) - Jeder zweite Deutsche hat laut einerAllensbach-Studie Angst, in der Öffentlichkeit Tabuthemenanzusprechen. Der Raum für Meinungsfreiheit werde kleiner. Dazuerklärt der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland:"Die links-grüne Sittenpolizei engt die Freiheit der Menschenimmer weiter ein. Trotz aller Grundgesetz-Feierei stirbt die Freiheitin Deutschland scheibchenweise.Grüne und Linke haben sich schon seit langem darangemacht, dieMeinungsfreiheit schleichend und schrittweise einzuschränken. Siewollen unsere Alltagssprache säubern und von uns entfremden,naturgegebene Unterschiede zwischen Mann und Frau verwischen und unsdadurch in ein absurdes ideologisches Korsett zwingen, das nicht zuunserem Leben passt.Dass Weihnachten zu einem Winterfest umbenannt wird, Negerküsseund Zigeunersoße aus unserem Sprachgebrauch verschwinden sollen, istschlichtweg Freiheitberaubung. Kaum jemand traut sich noch, in derÖffentlichkeit den Umstand anzusprechen, dass es große Probleme mitder Integration von Migranten in Deutschland gibt.Wir, die AfD, treten dafür ein, dass Meinungsfreiheit nicht nurerhalten bleibt, sondern kämpfen gegen die sogenannte politicalcorrectness und Tabuthemen, die uns links-grüne Ideologen miterhobenem Zeigefinger aufzwingen wollen.Die AfD ist die Freiheitspartei. Niemand soll Angst haben müssen,vermeintlich kritische Themen frei und offen ansprechen zu können.Die Meinungsfreiheit ist eine unserer höchsten Errungenschaften undzentraler Bestandteil des Grundgesetzes."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecherder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel.: 030 22757225Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell