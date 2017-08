Gauland: Wir müssen unsere Richter vor der Flut von Asylklagen schützen

Berlin (ots) - Zur Asylklage-Flut an deutschenVerwaltungsgerichten erklärt der AfD-Spitzenkandidat AlexanderGauland:"Wir müssen in ureigenen Interesse unsere Gerichte gegen die Flutvon Asylklagen schützen. Es darf nicht sein, dass dieVerwaltungsgerichte in zum größten Teil unberechtigten Asylklagenuntergehen und gleichzeitig, wenn denn dann ein Urteil gefällt wird,ihnen die Politik in den Rücken fällt.Der Fall Bvisi war ein Schlag ins Gesicht unserer Richter und hatnoch immer eine fatale Signalwirkung für die Asylrechtssprechung.Auch Politiker müssen sich an die Rechtssprechung halten. Siedürfen nicht aus verantwortungslosem Gutmenschentum oder politischerEffekthascherei geltendes Recht brechen.Es ist dringend notwendig, mehr qualifiziertes Personal in denVerwaltungsgerichten einzustellen. Nicht nur, um Asylanträgevernünftig und gründlich, aber auch zügig, zu entscheiden. Sondernauch, um alle anderen Verfahren wieder behandeln zu können. Es darfnicht sein, dass man zeitnah keine Bauzulassung mehr bekommt, nurweil gleichzeitig hunderte von Eritreern mit unberechtigten Anträgengegen ihre Abschiebung klagen.Die Politik sollte unsere Richter und schnelle Asylverfahrenstützen und nicht mit verantwortungslosen Entscheidungenkonterkarieren. Wir müssen abgelehnte Asylbewerber zügig abschiebenund ihnen die Möglichkeit nehmen, immer wieder und wieder gegen dieAbschiebung zu klagen."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecher der Alternative für Deutschlandchristian.lueth@alternativefuer.deOriginal-Content von: Alternative f?r Deutschland (AfD), übermittelt durch news aktuell