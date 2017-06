Gauland: Wir müssen unsere Nachsicht gegenüber dem Islam aufgeben

Berlin (ots) - Nach den beiden Terroranschlägen in Großbritannienerklärt AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland:"Was Theresa May über die britische Gesellschaft gesagt hat, giltganz besonders auch für uns: Wir sind gegenüber dem Islam schlichtwegzu tolerant.Diese Toleranz wird seit Jahren von Muslimen zu unserem Schadenausgenutzt. Die systematische islamische Einwanderung nach Europa undDeutschland birgt große Gefahren und hat unsere Gesellschaft bereitsjetzt schon nachhaltig verändert: Terrorgefahr, Kriminalität,Sozialbetrug sind massiv angestiegen und verändern unseren Alltag.Die Integration der Mehrheit der muslimischen Zuwandererfunktioniert trotz horrender Kosten überhaupt nicht. SchrecklicheFälle wie der des afghanischen Kindsmörders Mustafa, zeigen nicht nurdie Überforderung deutscher Behörden, sondern vor allen Dingen, dassFußfesseln und Abschiebehaft reine Kosmetik sind. Sichere Grenzen undrigorose, sofortige Abschiebungen sind das einzige wirksame Mittelgegen solche Straftäter und illegale Migration in unsereSozialsysteme.Wenn dann angesichts der sozialen Bedrohung und der Terrorgefahrdie Politiker der Altparteien fordern, wir sollten uns an all diesgewöhnen, ist dies eine bodenlose Unverschämtheit den Opfern derAnschläge und ihren Angehörigen gegenüber, der Nagel am Sarg derdeutschen Gesellschaft und eine politische Bankrotterklärung.Nein wir wollen und dürfen uns nicht an die Terrorgefahr gewöhnen!Wir müssen sie um unserer Freiheit Willen bekämpfen. Dazu müssen wirauch unsere Nachsicht gegenüber dem Islam aufgeben und erkennen, dassdiese steinzeitliche Religion eine Gefahr für unsere freiheitlicheGesellschaft darstellt. Politiker, die eine falsche Toleranzvorschieben, um ihr Unvermögen und ihren Unwillen, unsereGesellschaft wirksam vor islamischer Masseneinwanderung zu schützen,zu kaschieren, müssen abgewählt werden."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecher der Alternative für Deutschlandchristian.lueth@alternativefuer.deOriginal-Content von: Alternative f?r Deutschland (AfD), übermittelt durch news aktuell