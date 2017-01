Gauland: Wer Sicherheit in Deutschland will, darf nicht Grün wählen

Berlin (ots) - Zur aktuellen Kritik der Grünen am Polizeieinsatzin Köln erklärt der stellvertretende Vorsitzende der AfD, AlexanderGauland:"Alles, was mit innerer Sicherheit, Recht und Ordnung zu tun hat,scheint den Grünen in einem Maße zuwider zu sein, dass man nur denKopf schütteln könnte, wäre ihr politisches Handeln nicht sogefährlich für unsere Gesellschaft.Die Gefahr für neuerliche Massenvergewaltigungen in der jüngstenSilvesternacht in Köln war durch die Anreise von hunderten vonNordafrikanern gegeben. Die Polizei hat diesmal vernünftig reagiert,diese eingekreist und zurückgeschickt. Wenn Frau Peters diesesVorgehen nun kritisiert, spricht sie sich de facto gegenunbeschwertes Feiern und gegen die Sicherheit unserer Mitmenschen undvor allem der Frauen und Mädchen in Köln aus.Aber auch in der Außenpolitik blockieren die Grünen schon seitlängerem die vernünftige Absicht, vielen nordafrikanischen Ländernden Status eines sicheren Herkunftslandes zu geben. Diese Blockadehat zur Folge, dass immer mehr Kriminelle und Wirtschaftsmigrantenals Asylbewerber völlig zu Unrecht nach Deutschland einreisen dürfen.Vor diesem Hintergrund drängt sich einem immer mehr der Eindruckauf, dass die Grünen keine Rechtsstaat-Partei sind. Im Gegenteil:Durch ihre Politik höhlen sie Recht und Ordnung in Deutschlandsystematisch aus. Wer Freiheit durch Sicherheit in Deutschland will,darf nicht Grün wählen."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecher der Alternative für Deutschlandchristian.lueth@alternativefuer.deOriginal-Content von: Alternative f?r Deutschland (AfD), übermittelt durch news aktuell